Москва, 14 февраля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, внесли в Госдуму депутаты всех фракций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

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Предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей в возрасте до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

Кроме того, приостанавливаются сроки давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних до достижения ими совершеннолетия.

Одновременно устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

«Совершение преступления любыми лицами, которые несут обязанность по содержанию, воспитанию, обучению или защите прав детей также будет признаваться отягчающим вину преступлением», — заявила Яровая.

Инициатива предполагает повышенные меры ответственности для работающих с детьми — учителей, врачей, тренеров, воспитателей и так далее.

«Впервые предусматриваем ответственность за заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей», — также добавила она.

Законопроект предполагает отягчающую вину обстоятельство — распространение порнографических материалов среди детей в интернете, а также прописывается отдельная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.

Кроме того, депутаты настаивают на присутствии психолога при проведении допроса с участием детей в ходе судебного следствия.

Статистика

В 2017 году 4 245 несовершеннолетних пострадали от сексуального насилия, около 1 800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех потерпевших детей от насильственных действий сексуального характера.

Согласно статистике Следственного комитета РФ, зафиксирован рост сексуального насилия в отношении детей. В 2017 г. СК возбуждено 7 011 уголовных дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности, при этом в 2016 году возбуждено 5 835 уголовных дел по фактам совершения сексуального насилия.