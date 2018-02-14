Брюссель, 14 февраля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Главное условие членства Украины в НАТО назвал 14 февраля генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Цуканов М.В НАТО и Украина

По его словам, до того, как можно будет перейти к вопросу о вступлении Украины в НАТО, Киев должен провести оборонную реформу в стране.

«Сейчас особое внимание уделяется проведению реформ на Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьется Украина в этом направлении», — цитирует «Интерфакс-Украина» Столтенберга.

Он добавил, что в настоящее время Североатлантический альянс оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Кроме того, значительная помощь оказывается Киеву по линии двусторонних отношений со странами-членами НАТО. Столтенберг пояснил, что совместная работа с Украиной продолжится.

Ранее генсек НАТО сообщил, что Украине придется разрешить конфликт с Венгрией. В противном случае Киеву будет отказано в возможности проведения совместных с НАТО заседаний. Для решения проблемы Столтенберг предложил Украине «пристально посмотреть» на рекомендации Венецианской комиссии.

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