Симферополь, 14 февраля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. После 2014 года приговор лидерам движения «Севастополь — Крым — Россия» Валерию Подъячему и Семёну Клюеву, вынесенный украинским судом, должны были отменить, но из-за юридической казуистики они по-прежнему остаются преступниками в стране, за возвращение в которую боролись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Джаралла, комментируя очередной отказ суда в реабилитации борцов за российский Крым.

Wallsbox.ru Фемида

«Эта история отдавала абсурдом изначально. Сейчас, судя по эмоциям, она перерастает в трагедию. В украинские времена эти активисты выделялись своей пророссийской бескомпромиссностью, что делало их одиночками, не рассчитывавшими на поддержку или понимание. После 2014 года несправедливый приговор должен был быть отменён, но вместо этого оказалось, что из-за юридической казуистики они по-прежнему преступники в стране, за возвращение в которую боролись», — отметил политолог.

При этом, считает эксперт, на поддержку тех, кто сейчас правит в Крыму, они рассчитывать не могут.

«Из-за прежних разногласий, похоже, никто не хочет тратить на это дело сил. Потому, остался лишь один путь: пройти все судебные инстанции, чтобы в итоге получить результат. Однако можно понять по демонстративным заявлениям, насколько это тяжело, как психологически, так и материально. И, судя по всему, мы и далее будем свидетелями этого дела, когда рассмотрения будут продолжены в судах следующего уровня», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Подъячий и его соратник Семён Клюев были условно осуждены в 2011 году за «нарушение территориальной целостности Украины». Но и после 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией, на протяжении почти четырёх лет педагог с 20-летним стажем Подъячий элементарно не может трудоустроиться на любую работу.

Чтобы восстановить справедливость, он подал иск в Киевский районный суд Симферополя, который 2 августа 2017 года признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины. В декабре 2017 года Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда, однако отказал им в праве на реабилитацию.

13 февраля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК также отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Те, кто приносил присягу на служение Украине, не могут быть объективны на процессе по реабилитации борцов за российский полуостров, подрывавших устои необандеровского государства и добивавшихся возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию РФ вопреки украинскому законодательству», — высказал свою позицию ИА REGNUM Валерий Подъячий после очередного судебного решения.

При этом крымская прокуратура также придерживается мнения, что активисты Народного фронта «Севастополь — Крым — Россия» когда-то совершили преступления с точки зрения РФ. Хотя данная позиция идёт вразрез с позицией Генпрокуратуры РФ, изложенной в официальном ответе ведомства первому заместителю председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину.

«Деяние, совершённое Подъячим, не может быть отнесено к категории деяний, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации в качестве преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства, поскольку содеянное им не посягало на интересы Российской Федерации… Подъячий осуждён за призывы к воссоединению Крыма с Россией, то есть фактически он осуждён за то, что стало предметом референдума 16.03.2014 года», — говорится в ответе Генеральной прокуратуры РФ.

Также по теме: Крымский суд противоречит российским законам?

Грязные игры крымских престолов