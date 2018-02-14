Калуга, 14 февраля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Предприятия Калужской области погасили задолженность за потребленные коммунальные ресурсы на сумму свыше 7 млн рублей. Однако в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Как сообщила 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Басулина, представления о необходимости погасить долги за энергоресурсы руководителям хозяйствующих субъектов в Жуковском районе были внесены в 2017 году.

Ogodom.ru Услуги ЖКХ

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Так, акты прокурорского реагирования были внесены в два предприятия города Белоусово — муниципальное предприятие «Водоканал» в связи с задолженностью перед ПАО «Калужская сбытовая компания», в коммунальное предприятие «Муниципальная управляющая компания», задолжавшее городскому водоканалу и МУП «Теплоснабжение». Также имелась задолженность и у МУП «Теплоснабжение» и УМП «Жилищник» города Кременки перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

После вмешательства прокуратуры МУП «Теплоснабжение» и УМП «Жилищник» в полном объёме погасили задолженность за поставленный природный газ в размере более 2 млн рублей и 2,8 млн рублей соответственно. Также погашена задолженность МП МО «Город Белоусово» «Водоканал» в сумме, превышающей 2 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.

Добавим, что за шесть месяцев 2017 года приставы Калужской области взыскали порядка 72,5 млн рублей задолженностей за услуги ЖКХ. По сравнению с аналогичными показателями 2016 года общая сумма взысканий по долгам за коммуналку увеличилась почти в 2,5 раза.