Москва, 14 февраля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Гражданам России не запрещено посещать Сирию, поэтому они вполне могут находиться на её территории. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По словам официального представителя Кремля, эти граждане не относятся к вооруженным силам сирийского государства.

«Нельзя исключать, что на территории Сирии находятся граждане Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что законодательные запреты на посещение жителями России САР «не практикуются и не обсуждаются». Он также напомнил о том, что МИД России опубликовал заявление, в котором оговорено предупреждение о том, что такие поездки могут быть опасны.

Напомним, 14 февраля МИД России опроверг заявления некоторых западных СМИ о гибели в Сирии от ударов коалиции во главе с США «сотен» граждан России. Внешнеполитическое ведомство РФ назвало такие слухи «классической дезинформацией».

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Добавим, о гибели российских граждан на территории Сирии сообщили американские телеканалы CBS и CNN. По информации этих медиа, инцидент был первым случаем, когда «в результате американского удара в Сирии погибли русские».

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