Великий Новгород, 14 февраля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. В Великом Новгороде спустя неделю после сильных снегопадов власти не могут справиться со снегом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, относительно убранными можно назвать только улицы в центре города, но стоит завернуть во дворы — там «снежная каша».

Ольга Ларина ИА REGNUM Пешеходной переход на улице Рахманинова, здесь дети ходят в школу №13

В ряде районов города снегоуборочная техника работает только на проезжей части улиц, оставляя без внимания тротуары. Складывается ощущение, что до пешеходов никому нет дела.

Интернет-портал «Вечевой колокол», созданный для обращений и жалоб к власти, полон сообщений в рубриках «Неубранная дворовая территория» и «Нарушение правил уборки проезжей части».

Жалобы касаются дворов в разных районах Великого Новгорода — улиц Московской, Зелинского, Псковской, проспекта Мира, улиц Державина, Хутынской, Парковой и так далее.

«Двор не убирается, дороги не чищены. Улицы Державина, Хутынская, Парковая — там не то, что проехать по дворам на машине невозможно, там пешком застрянешь. Примите меры какие-нибудь, ну уже просто невозможно на это смотреть. У нас все дворы стоят в каше снега», — говорится в одном из таких сообщений.

Есть жалобы и по поводу качества уборки дорог, где она всё-таки производится.

«Это не уборка, а просто перемещение грязной снежной каши с одного места на другое. Должен убираться снег на всю ширину проезжей части до поребриков, а затем вывозиться», — пишет автор ещё одного сообщения на портале «Вечевой колокол».

Ситуация мало изменилась и после критического сюжета о неубранных от снега тротуарах, вышедшем в эфир новгородского телеканала «Славия». Начальник контрольно-административного управления администрации Великого Новгорода Юлия Ездакова признала, что проблемы со своевременной уборкой есть, но касаются они «второстепенных улиц».

«Изначально после снегопада подрядчик направляет все силы, чтобы убрать центральные улицы, по которым движется автотранспорт», — поясняла она в телеэфире.

В группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в социальной сети «ВКонтакте» горожане ежедневно жалуются на неубранные тротуары. Один из пользователей сообщил, что ещё 6 февраля обратился к губернатору Новгородской области Андрею Никитину по поводу нечищенных дорог, но ему посоветовали обратиться с жалобой на портал «Вечевой колокол». Но пока большинство жалоб на неубранные дворы на этом портале в статусе «В процессе решения». А там, где есть ответ, он примерно такой: «За содержание земельного участка отвечает такая-то управляющая организация. Комитетом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охраны окружающей среды администрации Великого Новгорода направлено письмо о принятии срочных мер по уборке и обработке песчано-соляной смесью двора и усилении контроля за уборкой придомовой территории».

В прокуратуре Новгородской области заявили, что проверки установили многочисленные факты ненадлежащего содержания органами местного самоуправления и управляющими компаниями дорог общего пользования и придомовых территорий, а также непринятие мер по расчистке крыш от наледи и сосулек. Так, в Великом Новгороде управляющая организация ООО «ЖилКом» не приняла меры по расчистке крыши многоквартирного дома на улице Газон от наледи и сосулек — женщина получила травму. Только после вмешательства прокуратуры опасные сосульки с крыши сбили.

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