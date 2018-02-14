Москва, 14 февраля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В МИД России опровергли сведения западных СМИ о гибели в Сирии от ударов коалиции во главе с США «сотен» граждан России. Об этом 14 февраля сообщает «Пятый канал».

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Дипломатическое ведомство РФ назвало такие данные «классической дезинформацией». Следует отметить, 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советовал критически относиться к подобным заявлениям.

Ранее о гибели российских граждан, названных «наемниками», на территории Сирии в долине Евфрата сообщили американские телеканалы CBS и CNN. По информации медиа, эта ситуация была первым случаем, когда «в результате американского удара в Сирии погибли русские».

Отметим также, оборонное ведомство России заявило: 7 февраля сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в этом районе не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля силы антитеррористической коалиции, возглавляемой США, атаковали подразделение сирийского народного ополчения, которое выполняло боевую задачу в долине Евфрата. Удар был нанесен с применением минометов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолетов.

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В Пентагоне заявили, что командование ВКС РФ в Сирии было извещено о том, что в этом районе будет нанесен удар.

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