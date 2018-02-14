Москва, 14 февраля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, вводящий новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам, не поможет гражданам решить проблемы со своими долгами. Об этом в ходе рассмотрении инициативы на пленарном заседании Госдумы заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Виктор Васнецов. Дети разоряют гнёзда в лесу. 1874

Законопроект предлагает изменить порядок уплаты задолженности по кредитам и гасить вначале проценты по кредиту, потом основной долг, а потом пени и штрафы. Сегодня основной долг в случае просрочки гасится в последнюю очередь. Однако Шерин уверен, что предложенные изменения недостаточны.

«Если мы не поменяем местами — сначала гасить основной долг, а потом проценты, то этот закон — фикция. Он ни о чем», — отметил Шерин.

Парламентарий припомнил схожие законопроекты, находящиеся на рассмотрении Госдумы.

«При этом народ успокаивают — товарищи, собирайте валежник, мы вам разрешаем, принимаем закон в первом чтении. Собирайте дрова. Потом еще разрешим шишки собирать, орехи в дуплах белок. Занимаемся всем, чем угодно, только не теми законами, которые бы реально решили проблемы граждан», — возмутился Шерин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме обсуждают внесение законопроекта, позволяющего людям зарабатывать на сборе грибов и ягод — продавать в так называемые «заготовительные конторы». Предлагается дать людям право реализовывать грибы и ягоды, которые они собрали, — сейчас продавать ягоды и грибы может только юрлицо.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий гражданам РФ собирать валежник. Документом дается определение валежнику (сухие деревья или их части, лежащие на земле) и включается в перечень недревесных лесных ресурсов.