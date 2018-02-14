Киев, 14 февраля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова допросят 15 февраля в Оболонском суде Киева. Об этом сообщил прокурор Руслан Кравченко, представляющий сторону обвинения.

ВАДИМ ЧУПРИНА Александр Турчинов

Допрос состоится, по словам Кравченко, в рамках рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Завтра мы допросим Турчинова, Коваля (Михаила, экс-и. о. министра обороны, прим. ИА REGNUM ), а также на следующей неделе мы планируем допросить постпреда Украины при ООН Ельченко и президента Украины Петра Порошенко. Это последние свидетели», — цитирует слова прокурора телеканал «112 Украина».

Также отмечается, что 14 февраля в суде допрашивают бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева. Кроме того, ранее уже были допрошены глава МВД Украины Арсен Аваков, спикера Верховной рады Андрей Парубий, экс-премьера-министр Украины Арсений Яценюк и другие лица.

Напомним, государственный переворот в Киеве или «Евромайдан» 2013—2014 годов привел к власти на Украине украинских националистов. Переворот был активно поддержан властями США и других западных держав. После этого Вашингтон фактически установил постоянный надзор над ситуацией на Украине.

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Одновременно с этим в Донбассе началась гражданская война, причиной которой стала военное нападение Киева, который решил силой подавить протесты на востоке страны, отрицая любую возможность мирного урегулирования конфликта. В настоящее время, несмотря на подписанные Минские договорённости, Украина открыто их игнорирует.

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