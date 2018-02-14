Нальчик, 14 февраля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В одном из отделов полиции Кабардино-Балкарии пропала партия табака, изъятая в магазине города Прохладный в связи с подозрением в фальсификации товара. Более 33 тыс. пачек сигарет были изъяты еще 12 декабря 2017 года из-за того, что на них отсутствовала маркировка и не была нанесена информация, предусмотренная законодательством РФ.

Fonwall.ru Табак

Вся партия была помещена на хранение в гаражный бокс отдела МВД России «Прохладненский» до выяснения обстоятельств. Однако спустя два месяца количество сигарет заметно уменьшилось. Сотрудники ОЭБ и ПК указанного отдела полиции обнаружили, что в месте хранения находится лишь немногим более 17 тыс. пачек табачной продукции. Товар на сумму около 1 млн рублей бесследно исчез, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данному факту Следственный комитет РФ по республике организовал доследственную проверку в отношении должностных лиц отдела полиции «Прохладненский». В настоящее время устанавливаются виновные, не обеспечившие целостность и сохранность изъятой немаркированной табачной продукции.

Свою внутреннюю служебную проверку организовали и в МВД по региону. По ее результатам будет принято решение в отношении должностных лиц МО МВД России «Прохладненский».

Читайте также: Более миллиона пачек «левых» сигарет обнаружено в Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ставропольском крае была пресечена попытка выкупа у сотрудника ФСБ изъятой партии контрабандной иностранной табачной продукции. Два злоумышленника предложили ему взятку в размере 2 млн рублей. В обмен на эту сумму они хотели забрать изъятый табак, не маркированный акцизными марками РФ. Однако после передачи денег сотруднику ФСБ, который действовал в рамках операции по задержанию взяточников, оба местных жителя были задержаны.

Читайте также: Контрабандный табак пытались выкупить у ФСБ Ставрополья за 2 млн рублей