Нью-Дели, 14 февраля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В сети набирает популярность флешмоб #PadManChallenge, направленный против стигматизации менструации. Пользователи социальных сетей выкладывают в своих профилях фотографии с прокладкой в руке.

Скриншот страницы Instagram по запросу #padmanchallenge Флешмоб #padmanchallenge поддержали десятки тысяч пользователей соцсетей

Скриншот страницы Instagram по запросу #padmanchallenge Флешмоб #padmanchallenge поддержали десятки тысяч пользователей соцсетей

Акцию запустили по случаю выхода фильма «Пэд Мен», рассказывающего об индийском активисте Аруначаламе Муруганантаме, который в конце 1990-х годов изобрел автоматы для продажи недорогих гигиенических прокладок в отдалённых районах Индии. Именно он и стал первым участником будущего флешмоба, выложив в своём Twitter фотографию с прокладкой в руке и подписью:

«Да, в моей руке прокладка. И в этом нет ничего постыдного. Это естественно».

Скриншот страницы Twitter Аруначалама Муруганантама Изобретатель Аруначалама Муруганантама запустил флешмоб #padmanchallenge

К флешмобу присоединились уже десятки тысяч пользователей, среди которых как женщины, так и мужчины из разных стран мира. Только в Instagram по хэштегу #PadManChallenge можно найти порядка 25 тыс. публикаций. В акции приняли участие многие болливудские знаменитости, а также российская модель Наталья Водянова.

«Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом», — призвала своих подписчиков Водянова.

Скриншот страницы Instagram Натальи Водяновой Наталья Водянова присоединилась к флешмобу #padmanchallenge

Однако многие пользователи Instagram негативно отнеслись к столь откровенной акции. Они считают, что такую тему не стоит выносить на всеобщее обозрение, при этом иллюстрируя её фотографиями прокладок.

«Насмешили, спасибо. Не буду опускаться до вашего уровня и просто пожелаю вам счастливого существования», — пишет Яна Б.

Некоторые пользователи считают, что флешмоб направлен вовсе не против стигматизации менструации, а в поддержку выхода нового фильма. По их мнению, многим знаменитостям, в том числе Водяновой, просто заплатили за то, чтобы они приняли участие в акции и таким образом прорекламировали картину.

«Дело в том, что эта акция не в поддержку тех, кому нужны они (прокладки — прим. ред. ИА REGNUM ), а в поддержку выхода нового фильма «Пэд Мен». Чтоб вы пошли и купили билетик. А настоящие адресаты, кто лишён даже прокладок, они уж точно не почуют эту вашу поддержку, как и не увидят фильм», — считает Ольга.

Флешмоб не пришёлся по душе и моделям Эмили Ратаковски, Даутцен Крёз и Алексине Грэхэм, которых Наталья Водянова пригласила поучаствовать в акции. Они никак не прокомментировали такую активность, но фотографии с прокладками в своих профилях до сих пор не выложили.

Тем не менее большое количество пользователей поддержали флешмоб и считают, что он несет важную миссию. Они отмечают, что не стоит стесняться темы менструации и заменять это слово различными эвфемизмами, боясь привлечь внимание и быть пристыженными.

«В этом нет ничего постыдного. Наоборот, стоит обратить внимание, как много людей считает обратное, а ведь это взрослые люди! Очень хотелось бы, чтоб современная молодежь не стеснялась прокладок и называла месячные месячными, а не «этими днями», как старшие», — пишет Катерина.

Она также считает, что большинство пользователей, которые резко осудили акцию, были воспитаны в культуре стыда перед менструацией, сексом и другими интимными вещами.

А для некоторых тема флешмоба стала поводом привлечь к себе внимание и повысить популярность. Евразийский банк в Казахстане в своём профиле в Facebook опубликовал фотографию сотрудницы с банковской картой в руках.

«Да, вы не ошиблись, у меня в руках карта Black Edition. Карта — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского шопинга могла свободна обсуждаться в любой семье мира», — написали под фотографией.

Скриншот страницы Facebook «Евразийского банка» «Евразийский банк» своеобразно поддержал флешмоб #padmanchallenge

Пользователи сразу отметили несуразность поста и начали сравнивать карту с прокладкой. Видимо, представители банка ожидали другой реакции, так как вскоре удалили фотографию из профиля.