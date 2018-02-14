Калуга, 14 февраля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. При неблагоприятном прогнозе весеннего половодья в Калужской области в 2018 году на территории Дзержинского, Жуковского, Козельского районов, Обнинска и Калуги возможно осложнение обстановки. Об этом ИА REGNUM 14 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Клод Моне. Паводок

По данным ведомства, в зону подтопления могут попасть 13 населенных пунктов со 184 жилыми домами, а также объекты «Калугаоблводоканал», МУП «Калужские городские коммунальные электрические сети», ООО «КБК» в городе Кондрово и участок автодороги местного значения в деревне Староскаково. Также не исключается кратковременное подтопление строений в муниципалитетах Юхновского, Малоярославецкого, Тарусского, Боровского и Ферзиковского районов.

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К аварийно-спасательным работам на время паводка планируется привлечь более 5,6 тыс. человек и почти 1,4 тыс. единиц техники. В ведомстве отметили, что необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов уже созданы.

Добавим, что в период половодья особую актуальность приобретает проблема безопасного состояния гидротехнических сооружений (ГТС). По данным Приокского управления Ростехнадзора, на территории Калужской области эксплуатируется 210 комплексов ГТС, 147 из которых находятся в собственности муниципалитетов и подлежат внесению в Российский регистр ГТС.

Пока министерством природных ресурсов и экологии региона разработаны декларации безопасности трёх ГТС, находящихся в областной собственности для их внесения в регистр. Согласно законодательству эту работу необходимо завершить до конца 2019 года.

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В феврале-марте 2018 года Ростехнадзор совместно с профильными ведомствами и специалистами регионального МЧС проведёт проверки 20 ГТС, расположенных на территории районов и подверженных затоплению.

Так, вызывает озабоченность техническое состояние гидротехнических сооружений в городе Кондрово (собственник ОАО «КБК»), в посёлке Муромцево (собственник ООО АПФ «Билавир») и в городе Сухиничи (собственность области). Отмечается ежегодное ухудшение ГТС в районе бывшей деревни Лаврово-Песочня. Нуждается в реконструкции и ГТС Людиновского водохранилища.

Напомним, за последние годы капитальный ремонт и реконструкция были проведены на 25 ГТС, находящихся в областной и муниципальной собственности. В госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области» включены 20 гидротехнических сооружений, требующих капитального ремонта и реконструкции.