Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга не стали вносить в повестку дня своего пленарного заседания 14 февраля законопроект фракции «Яблоко», снимающий действующий в городе запрет на проведение митингов и других политических акций на Дворцовой площади. За обсуждение этого документа высказались всего девять из 50-ти депутатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Это уже вторая, и вновь неудачная, попытка представителей «Яблока» обсудить данный законопроект с коллегами по Заксобранию. На предыдущем заседании 7 февраля документ также не был внесен в повестку. Законопроект был предложен и внесен оппозиционерами в июле 2017 года, отмечает ИА REGNUM.

«Яблочники» предлагают исключить Дворцовую площадь из числа мест, в которых запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Они считают, что существующий запрет не имеет под собой никаких объективных оснований, поскольку Дворцовая площадь приспособлена для проведения публичных акций, обладает хорошей транспортной доступностью, на ней нет автомобильного движения, а покрытие площади подходит для движения большого числа людей в любое время года.

Авторы законопроекта предлагали также обязать Смольный незамедлительно публиковать информацию о месте и времени проведения публичного мероприятия после поступления заявки, чтобы избежать чиновничьих отказов заявителям акций под предлогом того, что та или иная территория уже занята под другое мероприятие.

Напомним, что в 2017 году на Дворцовой площади прошло несколько несанкционированных акций различных политических сил, которые были пресечены сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о «безумном количестве идей», которые рассматривают Дворцовую площадь как площадку для своей реализации, и высказал недовольство большим количеством событий, которые портят восприятие ансамбля главной площади Северной столицы.