Ярославль, 14 февраля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Жители поселка Маяковского в Ярославле разместили в сети ряд видеообращений в поддержку мэра города Владимира Слепцова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео Тараса Сидорина Видеообращение жителей поселка Маяковского

Люди возмущены претензиями прокуратуры города в адрес градоначальника. Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура направила представление в адрес мэра Ярославля. В ходе проверки прокуроры выяснили, что освещение участка улицы было смонтировано и заработало в обход закона о государственных и муниципальных закупках. Когда мэрия объявила аукцион на эти работы, все было уже сделано. Тендер до сих пор не разыгран, а освещение работает.

Узнав об этом, жители вступились за градоначальника. Житель поселка, член ОНФ Тарас Сидорин разместил в социальных сетях несколько видеообращений.

«С 2009 года люди писали письма, жалобы, просьбы, в том числе и в прокуратуру. Дороги не было, освещения не было, дети ходили в школу с фонариками. Машины в кювет вылетали. В ответ получали только отписки. И вот, наконец, появился один мэр, который не обещает, а делает для людей, пошел нам навстречу. Ну и что, пускай он нарушил все законы, главное, свет есть. Мы же понимаем, что теперь могут обязать все демонтировать, если сделано незаконно. Но в этом случае люди просто поднимутся, 3,5 тысячи человек. Выйдут на митинг, будут пикетировать ту же прокуратуру. Этот закон вообще, может, надо отменить, раз он мешает помогать людям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Тарас Сидорин.

Освещение, смонтированное «неизвестной» фирмой, работает. Тарас Сидорин говорит, что, если не удастся узаконить фонари, жители готовы сами оплачивать освещение дороги. Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля также не считает выполнение работ на Красноборской нарушением.