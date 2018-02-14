Киев, 14 февраля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко отказался комментировать выдворение Михаила Саакашвили в Польшу. Политик эмоционально отреагировал на вопросы ведущих в прямом эфире телеканала «112 Украина».

(сс) Олег Мосьондз Олег Ляшко

Первая попытка ведущего узнать мнение парламентария об инциденте с Саакашвили не удалась, так как Ляшко переключился на подробности российско-украинских отношений. Тогда журналист напомнил свой вопрос.

«Владимир, задолбал ты меня со своим Саакашвили!» — воскликнул Ляшко.

Ведущие призвали собеседника к уважительному диалогу. Девушка отметила, что журналисты не употребляют подобных выражений в адрес самого Ляшко.

«Мы же не говорим вам, что вы задолбали нас!» — сказала ведущая.

Некоторое время парламентарий и журналисты перебивали друг друга. Комментарий о бывшем губернаторе Одесской области ведущим получить так и не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля лидер украинской партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и депортирован в Польшу. Осенью 2017 года он прорвался на территорию Украины через польско-украинскую границу. В погранслужбе Польши позже подтвердили, что приняли выдворенного с Украины политика, так как его супруга Сандра Руловс является гражданкой Евросоюза.

Находясь в Польше, Саакашвили заявил, что найдет способ вернуться на Украину, чтобы продолжить «борьбу». Позже он сообщил, что отправится в поездку по Европе.

Читайте также: «Я свободен, как птица»: Саакашвили заявил о планах объехать всю Европу