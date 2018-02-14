Варшава, 14 февраля, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Сообщения о своем обращении к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за помощью отверг бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я очень хорошо знаком с Ангелой Меркель, но не обращался к ней», — сказал Саакашвили и пояснил, что распространяемые сообщения о том, что он якобы попросил о помощи, являются ложью.

Напомним, информацию о возможном обращении Саакашвили за помощью к руководству стран Евросоюза и лично Ангеле Меркель накануне опубликовало немецкое издание Bild.

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В соответствии с публикацией, Саакашвили просил о вмешательстве, без которого Украина придёт к краху, потому что ее разрушает президент Петр Порошенко. Кроме того, выдворение экс-губернатора с территории Украины, по информации издания, явилось следствием преступных действий Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля. В тот же день он был выдворен на территорию Польши, и уже оттуда пообещал повторить известный «прорыв» через границу с Украиной.