Ярославль, 14 февраля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. АО «ОДК-Газовые турбины» из Рыбинска Ярославской области поставит в Крым четыре газовые турбины. Об этом сообщает официальный сайт предприятия.

Odk-gt.ru Установка ГТА-25

«ОДК-Газовые турбины», входящее в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» госкорпорации «Ростех» реализует контракт с АО «Крымтеплоэлектроцентраль» на поставку в Крым четырех газотурбинных агрегатов ГТА-25. Они будут использоваться в составе ПГУ Сакской ТЭЦ.

Каждый из агрегатов обладает мощностью в 22,5 МВт. Их привезут в Крым, а затем планируется доработка ГТА под парогазовый цикл.

В основе газовых турбин — авиадвигатель ПС-90ГП-25, который для самолетов типа Ил-76, Ил-96, Ту-204/214, и уже длительное время успешно используется.

Газотурбинный агрегат ГТА-25 предназначен для производства и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. ГТА может использовать в качестве топлива природный и попутный нефтяной газ, обеспечивая его утилизацию на объектах добычи и переработки нефти и газа.