Тбилиси, 14 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Высланный с территории Украины в Польшу глава партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию и на Украину для того, чтобы сменить режимы правления в обеих странах. Об этом экс-президент Грузии заявил в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Своё предстоящее возвращение в Киев Саакашвили объяснил наличием «легитимного права» на проживание там. Кроме того, он заявил, что вернётся в Грузию. Какое из государств опальный политик посетит первым, осталось невыясненным.

«Олигархическое правление (на Украине и в Грузии, прим. ИА REGNUM ) закончится намного быстрее, чем это себе представляют», — заявил он.

По его словам, «в существующих условиях необходимо вернуться и сменить ситуацию в обеих странах». Кроме того, бывший глава Грузии отметил, что у него на ближайшее время запланированы встречи «по всей Европе», в частности, в Нидерландах, Бельгии, ФРГ, Франции и Польше.

Напомним, погранслужба Украины выслала экс-губернатора Одесской области 12 февраля в Польшу. Именно с территории этой страны политик осенью 2017 года прорвался на Украину через кордоны пограничников и полицейских.

Отметим также, по словам Саакашвили, польская сторона обеспечила для него все необходимые меры безопасности, ему лично позвонил глава МВД Польши, и отель в Варшаве, где он остановился, был взят под охрану.

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Добавим, председатель комитета по обороне парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили рано или поздно, но обязательно предстанет перед грузинским правосудием.

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