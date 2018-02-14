Москва, 14 февраля, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил еще один вариант адреса посольства США в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Вопрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве обсудит в феврале рабочая группа Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.

«Еще один вариант названия улицы, на которой в Москве стоит американское посольство, — улица Усамы бен Ладена. Американцы его воспитали, от него пострадали и сами же его уничтожили. Это отличный пример их политики», — считает депутат Госдумы.

Вместе с тем депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) направил в мэрию Москвы письмо с предложением назвать безымянный внутридворовой проезд к Дому Наркомфина «Североамериканский тупик» в честь навязчивой внешней политики США. Также он предложил присвоить старому зданию посольства почтовый адрес: Североамериканский тупик, дом номер 1.

В то же время госдепартамент США считает внутренним делом России инициативу о смене адреса здания в Москве, в котором располагается посольство Соединённых Штатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предложение было сделано после переименования в Вашингтоне (США) площади, на которой располагается посольство России, — площадь получила название в честь Бориса Немцова, который был убит в феврале 2015 года.