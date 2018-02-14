Псков, 14 февраля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В школах Пскова сегодня, 14 февраля, в связи с ростом заболеваемостью гриппом и ОРВИ закрылись на карантин ещё пять классов. Как сообщили ИА REGNUM в управлении образования администрации города, на вынужденные каникулы отправились три класса в лицее №4 (один из них повторно), по одному — в Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Псковском педагогическом комплексе. Всего в настоящее время на карантине остаются 15 классов в школах города.

(сс) jarmoluk Школьный класс

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в целом по региону в связи с ростом заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 17 групп в семи детских садах, классы в 24 школах, полностью закрыта Палкинская средняя школа.

За последнюю неделю, по данным ведомства, в целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 1,4%, но произошёл рост в отдельных возрастных группах: на 9,3% среди детей до двух лет и на 4,2% у подростков в возрасте 15 лет и старше. В Пскове при снижении заболеваемости в целом (на 1,9%) остаются превышенными эпидпороги в возрастной группе детей от трёх до шести лет (на 15,5%) и по совокупному населению в целом — на 12,4%.

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В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что за неделю почти на 20% выросло число госпитализированных с диагнозом ОРВИ.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 120 случаев заболевания внебольничной пневмонией, но по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших снизилось на 17,8%.