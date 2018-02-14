Калуга, 14 февраля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Калужские коммунальщики даже спустя неделю после окончания обильных снегопадов всё ещё не могут привести в порядок городские дороги. Как сообщила 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, в областном центре на многих улицах дорожное полотно покрыто льдом и снежной кашей. Также не проведены работы по уборке снежных валов, расположенных вблизи пешеходных переходов и остановочных пунктов общественного транспорта.

kaluga-gov.ru Улицы Калуги убирают от снежной наледи

Совместно с сотрудниками ГИБДД прокурорами было установлено, что на более чем 10 автодорогах не проведены работы по ликвидации зимней скользкости проезжей части, а в песчано-соляной смеси не хватаете реагентов. Наихудшая ситуация сложилась на улице Гагарина, Московской, Киевке, Гурьянова, Хрустальной, Путейской, Зерновой, Киевском проезде, Грабцевском шоссе.

Одновременно, прокуратурой Калуги с привлечением специалистов проведен отбор песчано-соляной смеси, используемой организациями осуществляющими уборку на автодорогах. В ходе проведения испытаний песчано — соляной смеси установлено, что в образцах, отобранных у ООО «Э-КО», массовая доля химических противогололедных материалов составляет всего 2,8%. Вместе с тем, согласно распоряжения Минтранса РФ, образцы песчано — соляной смеси должны иметь в своем составе не менее 10% противогололедных материалов. Кстати, аналогичные требования были указаны в техническом задании к муниципальному контракту на выполнение работ.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в адрес городского головы Калуги было внесено представление об устранении указанных нарушений законодательства.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге сложилась неудовлетворительная ситуация с уборкой снега. Жители заявляют, что городские коммунальные службы не справляются со своими обязанностями. Во дворах, на дорогах и тротуарах плотные слои снежной каши, которые мешают нормальному передвижению пешеходов и транспорта.

Несмотря на предпринимаемые попытки, коммунальщикам пока не удалось расчистить дороги полностью. Легковой транспорт буксует, а большегрузы преодолевают подъёмы часто лишь с помощью тракторов.