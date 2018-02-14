Тутаев, Ярославская область, 14 февраля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Власти Тутаева Ярославской области начали составлять проектно-сметную документацию по строительству крытого катка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Тутаевского района.

Администрация города Рыбинск Глава Тутаевского района осматривает рыбинский «Полет»

Глава района Дмитрий Юнусов рассказал, что потребность в крытой ледовой арене стоит очень остро. Местные ребята могут играть и заниматься только на открытых кортах и то, если позволяет погода. Взрослые команды вынуждены арендовать лед в других городах, в том числе в Рыбинске.

Сейчас Дмитрий Юнусов ездит по районам области, где есть крытые катки, чтобы определиться — какого типа каток построить в Тутаеве. Последняя поездка его была в Рыбинск, где главе Тутаевского района показали каток Дворца спорта «Полет»

Тутаевцы изучили технологии, систему заливки льда, эксплуатационные затраты, схему трибун, раздевалки.

«Пока мы на стадии определения. Считаем, на сколько зрительских мест нам нужен каток. В Рыбинске очень много зрителей и любителей катания на коньках, но в Тутаеве такого количества, наверное, не наберется. Но, с другой стороны, если к нам в Тутаев будут ездить из Ярославля, каток может выйти на самоокупаемость. Мы сейчас рассматриваем два варианта финансирования его строительства. Если стоимость работ будет велика — попробуем привлечь федеральные средства, если нет — обойтись внебюджетными источниками», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

По предварительным прогнозам, каток могут начать строить в следующем году.