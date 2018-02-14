Чита, 14 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Филиал федерального агентства Роснедра по Забайкальскому краю весьма своеобразно отметил завершение Года экологии в России, воспротивившись организации Дульдургинского заказника из-за находящегося на его территории месторождения сурьмы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкальский край. Могочинский район

«Мы отказали в согласовании проекта заказника. Предлагаем пересмотреть вопрос создания заказника в других районах. Например, на севере, где нет большого населения, инфраструктуры, где особо охраняемые природные территории не будут никому мешать жить», — сообщил на заседании аграрного комитета регионального заксобрания начальник отдела Андрей Иванов. Его слова цитирует сегодня, 14 февраля, chita.ru.

В ответ на возражение министра природных ресурсов Александра Волкова, отметившего что на данной территории водятся редкие виды животных, которые не перейдут жить на другие территории, депутат Валерий Альханов в ходе обсуждения высказался весьма прямолинейно:

«Редкие виды животных за три года никуда не денутся. Здесь важны интересы государства» (речь, вероятно, идёт о том, что Забайкальский край попал в федеральную программу по изучению месторождений сурьмы на 2019—2022 годы, прим. ИА REGNUM ).

Известно, что запасы, 150 тысяч тонн сурьмяной руды, 0,5 тонны рассыпного золота, 500 тонн вольфрама, были обнаружены в начале 2016 года на площади, охватывающей Агинский, Могойтуйский и Дульдургинский районы Забайкальского края (5206,4 квадратного километра). А сам проект по добыче сурьмы на территории Дульдургинского района был предложен правительством экс-губернатора Константина Ильковского вопреки решению по созданию заказника, принятому местными жителями по итогам общественных слушаний, состоявшихся в 2016 году.

По всему выходит, что на одну чашу весов положили месторождения, а на другую — редких животных. К слову, в Дульдургинском районе проживают тарбаганы и большая часть мировой популяции дроф — всего 87 краснокнижных видов.

«Есть у нас другие месторождения сурьмы и золота — да. Есть ли другие места обитания дрофы — нет», — обратился к собравшимся Александр Волков.

Поддержал его депутат Валерий Стерликов, предложивший «пресечь» проект по добыче сурьмы «на корню», так как за ним стояли «не самые порядочные люди, которым главное покопаться, а на дрофу и прочее им наплевать».

Не скрывают своей досады и обычные жители Забайкалья.

«Лишь бы денег срубить, а там хоть трава не расти. Дульдурга от этого богаче не станет. Зато количество больных из-за вскрышных работ поприбавится. Да скотина страдать тоже будет, как и вся флора и фауна. В Онон стекает вся выработка. Кончат реку окончательно», — отмечает в комментариях к новости один из читателей chita.ru.

По итогам всех обсуждений решено отложить вопрос до момента, когда прояснится экономическая эффективность проекта по добыче сурьмы. И можно не сомневаться, что, если она подтвердится, судьба так и не состоявшегося заказника предрешена.

Напомним, это не единственный пример хищнического отношения к природным ресурсам федеральных ведомств. В январе 2018 года глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в Байкале в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой. Экологи, обеспокоенные и без того плачевным состоянием озера, полагают, что данное решение принято в пользу промышленников и во вред озеру. Дискуссия вокруг Иркутской ГЭС, которая, по мнению специалистов, продолжает «выжимать» священное озеро, безуспешно длится уже не один год.