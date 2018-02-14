Москва, 14 февраля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ 12 февраля состоялось заседание Совета по промышленности и конкурентоспособности экономики России на тему «Влияние политики в области культуры на конкурентоспособность национальной промышленности». В нём приняли участие деятели культуры, представители государственной власти, артисты и блогеры.

Пресс-служба Московского Экономического Форума На заседании Совета по промышленности и конкурентоспособности экономики России на тему «Влияние политики в области культуры на конкурентоспособность национальной промышленности»

Заседание открыл председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин. Он отметил, что политика в области культуры должна укреплять государство.

«Культура формирует человека, а человек — это главное достояние государства, главный его капитал, — считает Бабкин. — Вопрос стоит сегодня не только в проблеме кадров, нефинансировании отраслей, а в формировании общей концепции нашего развития, культурной направленности».

Пресс-служба Московского Экономического Форума Константин Бабкин

Важность определения культуры подчеркнул и первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов. Он отметил, что экономическая политика в России должна строиться на основе самобытных культурных ценностей, понимании уникальности и вековых традиций.

«России необходима единая межведомственная система образовании и воспитания, — сказал Аристархов. — Надеемся, что создание Правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики РФ — это первый шаг по работе в данной сфере».

Пресс-служба Московского Экономического Форума Владимир Аристархов

На заседании также выступил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев. Он сообщил, что доля российского кино в 2010 года увеличилась вдвое и является драйвером российского кинопроката. Малышев поддержал идею кинопроекта об отечественной промышленности и производстве, добавив, что Фонд кино может посодействовать в этом.

По мнению блогера и писателя Дмитрия Пучкова, отечественное кино вызывает отторжение у молодёжи из-за нехватки специалистов, способных снимать конкурентоспособное кино.

«Пока не будет создана в стране своя идейная база, пока не будет показано что в России хорошо жить и зарабатывать — все безрезультатно», — заявил блогер.

Пресс-служба Московского Экономического Форума Дмитрий Пучков

Отсутствие основной идеи как причины проблем в области культуры назвал и первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по культуре Владимир Бортко. По его мнению, необходимо начать смену приоритетов с экономической политики.

Президент «Москино» Игорь Угольников считает, что необходимо ввести понятие государственного заказа в сфере культуры, кино и медиа, чтобы вывести эту сферу из «тревожной ситуации».

«Иначе мы проиграем борьбу за наших детей», — заключил он.

Пресс-служба Московского Экономического Форума Игорь Угольников

В дискуссии также приняли участие представители Творческого союза работников культуры Санкт-Петербурга, Общественной палаты Российской Федерации, Детского семейного кино из Тюмни, ТПП Кронштадта, Русского народного Собора и другие.