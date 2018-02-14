Донецк, 14 февраля, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Украинские войска нарушили режим тишины пять раз в Луганской Народной Республике (ЛНР) и семь раз — в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 13 февраля, сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

Согласно сообщению, в ЛНР украинские силовики обстреляли населенные пункты Калиново, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое. ВСУ применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, стрелковое оружие. В ДНР от обстрелов пострадало четыре населенных пункта.

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Украинское командование заявило, что со стороны ВСУ потерь среди личного состава не было.

Напомним, украинские войска ежедневно обстреливают ДНР и ЛНР. Под обстрел попадают позиции вооруженных сил республик, населенные пункты, мирные жители, объекты инфраструктуры и так далее.

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От постоянных обстрелов инфраструктура населенных пунктов постоянно разрушаются: пробиваются газопроводы, снарядами сбиваются линии электропередач, повреждаются водяные фильтровальные станции.

Киев проводит обстрелы, несмотря ни на Минские соглашения, ни на объявленное 23 декабря 2017 года перемирие.