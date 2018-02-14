Москва, 14 февраля, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает закрепить проведение Олимпийских игр: летние проводить в Греции, зимние — в Сочи, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Надо сделать постоянным место проведения Олимпийских игр: летние в Греции, как прародина, а зимние — в Сочи. Они находятся в центре мира, всем лететь легче — из Азии, из Африки», — заявил депутат Госдумы.

Он перечислил недостатки проведения Игр в Южной Корее — «смена климата, лететь далеко».

Постоянное проведение летних Олимпиад только в Греции будет способствовать росту экономики страны.

«Греция — бедная страна, она могла бы только на этом жить: туризм и летние Олимпийские игры», — привел аргументы Жириновский.

Олимпийские игры проходят в Корее в феврале. Вместе с тем CAS отклонил иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которые были пожизненно отстранены МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправданы.