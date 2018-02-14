Переславль-Залесский, Ярославская область, 14 февраля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. 13 февраля на заседании рабочей группы Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области подписан договор о передаче пяти земельных участков в селе Годеново из муниципальной собственности Ростовского района в безвозмездное пользование Никольскому женскому монастырю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Никольский женский монастырь

Как рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская, Никольский женский монастырь Переславской епархии обратился в департамент с просьбой о передаче ему пяти участков в селе Годеново. Там планируется размещение сооружений религиозного назначения.

На заседании рабочей группы был рассмотрен проект договора безвозмездного пользования землей сроком на 10 лет.

«В преддверии Великого Поста состоялось очень важное событие — подписание договора о передаче земельных участков, на которых планируется строительство миссионерского комплекса. Очень важно создать комфортные условия для тех, кто приезжает в обитель, чтобы прикоснуться к православной святыне — Животворящему Кресту Господню. В праздничные дни к нам прибывают более 10 тысяч паломников. Также планируется создание интерактивного музея развития христианства», — отметила настоятельница Никольского женского монастыря игуменья Евстолия.

Напомним, на днях было подписано постановление о выделении Никольскому женскому монастырю субсидии в 3,8 млн рублей для обеспечения круглосуточной охраны Корсунского Креста.

Кроме того, Свято-Введенский Толгский монастырь в Ярославле получит субсидию в размере 11,5 млн рублей — для обеспечения круглосуточной охраны иконы Толгской Богоматери и на содержание зданий и объектов монастыря. Средства будут выделены из областного бюджета.