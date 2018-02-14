Невьянск, Свердловская область, 14 февраля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Свердловской области чиновники Серова и Невьянска обновляют автопарк городских администраций. Стоимость новых автомобилей превышает 1,5 млн рублей, при этом в муниципалитетах регулярно возникают социальные проблемы из-за отсутствия финансирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

В Серове городская администрация уже закупила новую «Тойоту-Камри» по цене чуть более 1,6 млн рублей. Всего будет куплено два новых автомобиля. Причём, по данным местных изданий, в прошлый раз обновление автопарка в мэрии Серова состоялось в 2015 году. Три года назад была также закуплена «Тойота-Камри», которая обошлась бюджету в 1,8 млн рублей, сообщает издание serovglobus.ru. Аналогичный аукцион на сайте госзакупок 12 февраля разместила администрация Невьянского городского округа. Причём стартовая стоимость лота и условия контракта привлекли внимание надзорных органов. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по факту размещения на сайте госзакупок аукциона на покупку автомобиля стоимостью свыше 1,5 млн рублей для администрации Невьянского городского округа проводится проверка.

«В описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые предположительно в своей совокупности соответствуют лишь одной марке и модели автомобиля — «Тойота-Камри», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом в самом муниципалитете время от времени возникают проблемы, требующие немедленного финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, так, в сентябре 2017 года в Невьянске произошла крупная авария на теплосетях, в результате которой было сорвано начало отопительного сезона. При этом ремонтные работы шли медленно до тех пор, пока в ситуацию не вмешались правительство Свердловской области и региональная прокуратура.

Выяснилось, что требуется замена труб на значительном участке теплотрассы, но денег в городской казне на них нет. В итоге правительство Свердловской области выделило шесть миллионов рублей на завершение ремонта до 15 октября, при этом тепло в дома дали 21−22 октября.

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Также в 2017 году в Невьянском городском округе стало известно ещё об одном скандале. Местная жительница была вынуждена проживать в собственном автомобиле, так как её прежний дом обветшал и стал непригодным для жилья, а новую квартиру по договору социального найма ей так и не представили. При этом постановление суда об этом было вынесено ещё в августе 2016 года. Тем не менее в администрации города женщине пояснили, что денег нет и ей предстоит ждать в очереди.

После того как женщина пошла на радикальные меры и объявила голодовку летом 2017 года, а к решению проблемы подключились региональные власти, деньги на покупку однокомнатной квартиры были выделены.