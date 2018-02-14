Калуга, 14 февраля, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Судебные приставы Калужской области в 2017 году взыскали 84,5 млн рублей задолженностей по заработной плате. Это почти вполовину больше, чем годом ранее. Как сообщила 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, взысканная сумма превысила показатель 2016 года почти на 27 млн рублей.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

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В структурных подразделениях регионального ведомства в 2017 году находилось почти 9,1 тыс. исполнительных производств о взыскании заработной платы. Приставы применяли к должникам весь комплекс мер принудительного исполнения — накладывали аресты на счета организаций, на имущество индивидуальных предпринимателей.

Вернуть долги сотрудникам предприятий зачастую мешают «вполне объективные сложности», пояснила представитель УФССП.

«Неплательщики не ведут финансово-хозяйственной деятельности, не имеют имущества, на которое возможно обратить взыскание или скрывают его. Кроме того, по более чем 50% исполнительным производствам, находящимся на остатке у калужских судебных приставов, организации находятся на различных стадиях банкротства», — добавила Любовь Скакун.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым следствием усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно.