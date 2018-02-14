Киев, 14 февраля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Закон о «реинтеграции» Донбасса создает предпосылки для военного захвата Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 14 февраля «Эспрессо.TV».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По его словам, закон о «реинтеграции» Донбасса позволяет украинскому командованию проводить наступательные операции на ДНР и ЛНР без принятия дополнительных законов. При этом Турчинов уверен, что закон «не перечеркивает мирный путь».

Читайте также: Грызлов: Турчинов признал факт продвижения силовиков за линию разграничения

«Никто не отменил Минские соглашения», — риторически заметил Турчинов.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Минские соглашения должны быть «скорректированы» в пользу Киева.

Читайте также: Госдеп: Россия игнорирует Минские соглашения

Как сообщало ИА REGNUM, Украина демонстративно игнорирует выполнение Минских соглашений с тех пор, как она их подписала. Так, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что главная «цель» Минских соглашений для Киева — это возможность перевооружить украинскую армию.