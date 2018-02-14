Москва, 14 февраля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В России все новые проекты медицинских объектов повторного применения будут основаны на принципах бережливого производства, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ.

(сс) CWitte Лаборатория

В результате анализа проектов медорганизаций (ФАП, амбулаторий и поликлиник), построенных и введённых в эксплуатацию в регионах России за последние три года, определено более 60 наиболее успешных и эффективных проектов. Они будут использоваться для повторного применения.

По словам замминистра здравоохранения РФ Наталии Хоровой, внедрение так называемых типовых проектов позволит значительно снизить расходы на постройку значимых объектов социальной инфраструктуры.

В настоящее время Минздрав сформировал ряд предложений по внедрению проектов и направил их в Минстрой, который будет реализовывать проекты медучреждений на практике.

В Минздраве подчеркнули, что новые внедряемые типовые проекты будут учитывать принципы бережливого производства.

Эти технологии внедряются совместно с Управлением внутренней политики администрации президента РФ и госкорпорацией «Росатом».

В частности, в ходе реализации проекта «Бережливая поликлиника» сократилось время ожидания очереди в регистратуре в пять раз, в очереди на прием к врачу — в 3,2 раза, время нахождения у врача — почти в два раза, прохождение диспансеризации — в 2,3 раза.

В настоящее время проект «Бережливая поликлиника» внедряется уже примерно в 300 учреждениях России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что главным в проекте «Бережливая поликлиника» является профилактическое направление. Это примерно в перспективе должно быть 60% всего рабочего объема поликлиник.

«Бережливые поликлиники» появятся во всех 85 регионах России. Есть «дорожная карта» этой программы. Планируется, что в течение ближайших 3−4 лет этот проект будут завершен», — отметила она.

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