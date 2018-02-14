Пекин, 14 февраля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Курс юаня продолжает значительно ослабляться по отношению доллару США уже несколько рабочих дней подряд, сообщает 14 февраля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Так, очередной банковский день «отнял» у юаня еще 181 базисный пункт. В результате курс валюты Поднебесной составил 6,3428 юаня за доллар.

С 8 февраля, когда юань достиг своего двухгодичного максимума, он уже успел потерять 606 базисных пунктов, что на фоне планомерного роста за последние два с лишним месяца на 3500 базисных пунктов смотрится внушительно.

Тем не менее ряд китайских экспертов уверены, что в среднем 2018 год для юаня пройдет в плюсе по отношению к доллару, как и прошедший 2017 год.

Напомним, курс юаня 13 февраля составил 6,3247 юаня за доллар США, а падение курса по отношению к предыдущему дню составило 246 базисных пунктов.