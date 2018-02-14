Вашингтон, 14 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Видео авиаудара сил международной коалиции во главе с США на севере Сирии, нанесенного 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор по сторонникам президента Башара Асада, во время которого погибли более сотни человек, опубликовал телеканал CNN.

Скриншот видео YouTube страницы Directorate 4 Авиаудар ВВС США по сирийским военным и подразделениям ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором

Видео также доступно на канале Directorate 4 в YouTube.

На кадрах видно уничтожение танка Т-72, а также удар по артиллерийскому орудию и находящемуся возле него расчету. Утверждается, что среди погибших — российские граждане, являвшиеся наёмниками частной военной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд сирийского народного ополчения, проводивший военную операцию в долине Евфрата, военные международной коалиции во главе с США атаковали 7 февраля. Удар был нанесён с применением миномётов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолётов.

Как заявил представитель сил коалиции полковник Томас Вил, удар стал «защитной» мерой на якобы готовившуюся атаку на «партнеров» коалиции. При этом Пентагон заявлял, что предупредил РФ об ударе по сирийским ополченцам.

Напомним, данные о гражданах РФ, погибших при авиаударе в Сирии 7 февраля, опубликовала группа Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованиями фактов различных военных кампаний. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области. Также среди погибших был и Владимир Логинов из Калининградской области — предположительный участник частной военной компании «Вагнера».

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