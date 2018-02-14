Латакия, Сирия, 14 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Значительная часть из 2750 километров железных дорог в Сирии оказалась разрушенной за время войны в Сирии, сейчас требуется более $1 млрд на их восстановление, сообщил 14 февраля журналистам директор железной дороги в Латакии инженер Аднан Витар.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Ущерб от боевых действий составил 530 млрд лир (59,4 млрд рублей), у нас сейчас в работе осталось всего четыре тепловоза, где, получается, меняем двигатели, но это проблемы не решит — процентов 90 техники нужно менять на новую», — пояснил Витар, напомнив, что сирийский парк состоит из локомотивов советского производства.

Сирийские железные дороги были построены еще в XX веке при непосредственном участии СССР. За пять лет войны с террористами большая часть путей была уничтожена, пришли в негодность и силовые установки, обеспечивающие движение поездов.

В январе 2018 года заместитель министра транспорта Росии Сергей Аристов и глава Генеральной дирекции железных дорог Сирии Наджиб Аль Фарес обсуждали вопрос о восстановлении железных дорог. Кроме строительства инфраструктуры и путей, речь шла о возможности обучения студентов из Сирии в вузах России по железнодорожным специальностям.

Ранее в 2017 году российские специалисты приняли участие в восстановлении железнодорожного участка протяженностью 65 км из порта Тартус в город Джабла. Назначение данного маршрута — доставка гуманитарной помощи беженцам в Латакию.

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