Москва, 14 февраля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Новая «сетевая» система образования врачей предполагает их непрерывное обучение на протяжении всего времени работы по специальности. Об этом заявила заместитель руководителя правового департамента Минздрава России Марина Лесникова.

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Она подчеркнула, что с 2016 года в России начался переход к новой системе оценки квалификации и допуска к профессиональной деятельности медицинских работников — аккредитации специалистов. По ее словам, сейчас выпускник проходит трехстороннюю аккредитационную комиссию, в том числе очень жесткое тестирование, проверку практических навыков на симуляторе.

«Врач должен развиваться в течение всей жизни. Уже идет пилот по непрерывному образованию посредством сетевой формы обучения», — сказала она на круглом столе в «Известиях», посвященном проблеме ответственности врачей.

Представитель Минздрава РФ отметила, что данная система основана на независимой оценке уровня подготовки медработников профессиональным сообществом.

Напомним, в Уральском федеральном округе (УрФО) с начала 2018 года несколько человек погибли в очередях в поликлиниках. 17 января в Кургане 80-летняя пациентка, которая жаловалась на боль в сердце, умерла в поликлинике №2 в очереди на прием к врачу. Ранее, в поликлинике №13 города Тюмени в очереди в регистратуру умер 78-летний мужчина, перенесший до этого два инфаркта.

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Добавим, 6 февраля в Минздраве РФ сообщили, что никаких инициатив, направленных на снижение доступности бесплатной медицинской помощи в России, не обсуждалось и не обсуждается.

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