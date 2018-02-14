Обнинск, Калужская область, 14 февраля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В день выборов президента РФ — 18 марта — жители Обнинска Калужской области смогут также проголосовать за общественные территории, которые, по их мнению, следует благоустроить в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил журналистам глава администрации города Обнинска Владислав Шапша на брифинге 13 февраля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Admobninsk.ru На брифинге

Сбор предварительных предложений по общественным территориям, которые должны войти в программу благоустройства 2018 года, проходил в Обнинске в четырёх точках доспупа, одна из которых была открыта в интернет. Оставить свои пожелания горожане могли до 9 февраля. Свои предложения высказали более тысячи человек.

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«Теперь комиссия, в которую войдут представители ТОСов, «Народного фронта», депутаты Обнинского городского Собрания и сотрудники администрации, определит три территории, которые будут участвовать в голосовании 18 марта», — сообщил Владислав Шапша.

Окончательный выбор специальная комиссия сделает 16 февраля.

Голосование 18 марта будет проходить в соседних помещениях рядом с избирательными участками. Там будут представлены эскизные проекты общественных территорий, из которых жители города должны будут выбрать одну. Проголосовать смогут все жители города, начиная с 14 лет.

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Как уточнил Владислав Шапша, что в 2018 году программа «Городская среда» претерпела ряд изменений.

«Предварительно в этом году нам выделено 24 млн рублей, но эта цифра будет корректироваться в сторону увеличения. В любом случае, даже если мы не сможем получить федеральные средства, я уверен в поддержке региона, и местный бюджет тоже найдёт средства, чтобы эта программа продолжала функционировать, — градоначальник.

Напомним, в 2017 году Обнинск получил порядка 40 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды».