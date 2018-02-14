Москва, 14 февраля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В Москве продолжается реализация проекта «московский врач». С февраля количество специальностей вырастет до 20, сообщается на портале мэра Москвы.

Gorspravka09.ru Медецина

Ранее статус «московский врач» присваивался медикам по 15 специальностям. До конца 2018 года количество номинаций вырастет на пять до 20. В будущем список будет постоянно расширяться.

Так, статус «московский врач» начнут присваивать по специальностям — «онкология», «скорая медицинская помощь», «стоматология», «гастроэнтерология» и «клиническая лабораторная диагностика».

По данным на 14 февраля статус «московский врач» имеют 163 врача. Он присваивается лучшим столичным медикам каждый месяц.

Также «Московским врачам» в течение пяти лет ежемесячно начисляться надбавка к должностному окладу в сумме 15 тысяч рублей. Затем медики снова сдают экзамены.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала сентября 2017 года более 3 тыс. медиков подали заявки на получение статуса «Московский врач».

На звание «Московский врач» может претендовать любой гражданин РФ, имеющий высшее медицинское образование, сертификат специалиста и стаж работы не менее пяти лет. Исключение составляют врачи общей практики, так как эта специальность появилась в столичных поликлиниках не более года назад.

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Напомним, на данный момент статус присваивается по 15 специальностям — «терапия», «хирургия», «неврология», «эндокринология», «педиатрия», «общая врачебная практика», «лучевая диагностика», «кардиология», «акушерство и гинекология», «урология», «травматология», «анестезиология и реаниматология», «оториноларингология», «дерматовенерология» и «психиатрия».

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