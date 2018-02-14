Москва, 14 февраля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило более 7,5 млрд рублей на строительство дорог в Калининградской области, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, сообщается 14 февраля на сайте Кабмина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

Так, в федеральном бюджете предусмотрены межбюджетные трансферты Калининградской области на финансирование дорожной деятельности в сумме 4,086 млрд рублей в 2018 году и 3,524 млрд рублей в 2019 году.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на строительство объектов, входящих в состав второй очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны — это Северный обход Калининграда с реконструкцией развязки с Московским проспектом.

«Подписанным постановлением утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Калининградской области на эти цели», — говорится в справке к документу.

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Напомним, в октябре 2017 года правительство РФ выделило 9,9 млрд рублей в виде дополнительных средств на финансирование госпрограммы «Развитие транспортной системы». Из них 2,6 млрд рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог в 17 регионах России.

Еще 1,4 млрд рублей получат 11 субъектов РФ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

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