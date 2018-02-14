Киев, 14 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко провели телефонную беседу. Разговор состоялся 12 февраля по инициативе Киева и был достаточно продолжительным. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Поводом для телефонной беседы стала третья годовщина заключения Минских соглашений. При этом отмечается, что представитель пресс-службы администрации Порошенко подтвердил факт разговора.

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«Президент Украины провёл телефонный разговор с президентом России», — сообщили в пресс-службе Петра Порошёнко.

Поясняется, что разговор прошёл в целях «активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях». Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене.

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«Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками»,— заявили в администрации президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году, несмотря на тяжёлые взаимоотношения двух стран и противостояние на международных площадках, президенты России и Украины Владимир Путин и Пётр Порошенко продолжили регулярные контакты. Так, только за два первых месяца прошлого года главы двух государств провели четыре телефонных разговора. Один из них состоялся 21 февраля 2017 года по инициативе украинской стороны и продолжался около 20 минут.

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Последний раз Путин и Порошенко говорили по телефону 24 июля 2017 года в формате «нормандской четверки». В беседе также принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщалось на официальном сайте Кремля.

А вот официально опубликованные сообщения о телефонной беседе глав двух государств в двустороннем формате датируются апрелем 2016 года. Тогда стороны обсудили урегулирование на юго-востоке Украины, а также текущие моменты двусторонних отношений. Также был затронут вопрос о Надежде Савченко.

О переговорах 12 февраля 2018 года Кремль официально не сообщал. Однако, как заявил в интервью телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не сообщать о контактах главы государства, которые не носят публичного характера, — обычная практика.