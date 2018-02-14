Москва, 14 февраля, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В аварии с участием легкового автомобиля на юге Москвы погиб один человек, еще один госпитализирован. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.

(сс)GDJ ДТП

ДТП случилось ночью 14 февраля в районе Москворечье-Сабурово, на Каширском шоссе. Автомобиль Kia врезался в мачту городского освещения.

Один человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще один серьезно ранен.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП со смертельным исходом произошло в центре Москвы 12 февраля. Автомобиль пробил ограждение на Андроньевской набережной и рухнул в воду. Позже автомобиль извлекли из воды, погиб один человек.

7 февраля на востоке столицы произошла авария с участием трех транспортных средств. Два человека получили травмы.