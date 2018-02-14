Киев, 14 февраля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Подозреваемым в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова продлили арест на два месяца, сообщает 13 февраля пресс-служба прокуратуры Киева.

Victor Арест

Согласно сообщению, Голосеевский районный суд Киева продлил время содержания под стражей двум гражданам Украины, которые подозреваются в убийстве экс-депутата, на 60 суток. Арестованные содержатся под стражей без права внесения залога.

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Напомним, убийство Вороненкова произошло 23 марта 2017 года в центре Киева. Убийца расстрелял экс-депутата, но при этом сам получил тяжелые ранения. Стрелявшим оказался гражданин Украины Павел Паршов, он скончался позже от полученных ран, не дав показаний.

Двое мужчин, находящиеся под стражей в Киеве, подозреваются в соучастии в преступлении. Предположительно, один из них был водителем, а второй наблюдал за жертвой.

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Ранее киевская прокуратура заявляла, что досудебное расследование убийства Вороненкова находится на завершающей стадии. По данным Генпрокуратуры Украины, заказчиком убийства был Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.