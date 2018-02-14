Пхенчхан, Южная Корея, 14 февраля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Южная Корея намерена взять на себя оплату расходов, связанных с участием представителей КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на чиновников.

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«Власти Южной Кореи в среду (14 февраля) одобрили план использования правительственного фонда для поддержки участия спортсменов Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане», — передает вещатель.

По предварительным данным, речь идет о сумме в $2,6 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация КНДР на ОИ состоит в общей сложности из 550 человек. При этом в ее состав входят только 10 спортсменов и такое же количество чиновников. Остальными участниками северокорейской делегации являются танцоры и музыканты, демонстрационная команда мастеров по тхэквондо, журналисты и наблюдатели, а также группа поддержки в составе 230 человек.

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