Москва, 14 февраля, 2018, 08:22 — ИА Регнум. Программа льготного проезда для школьников будет действовать в 2018 году в течение всего года. Ее распространят не только на плацкартные, но и на купейные вагоны, сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

PetrS Купейный вагон. РЖД

По словам Белозерова, продлить и расширить льготную программу помогли принятые правительством решения. В первую очередь это обнуление ставки НДС и решение о долгосрочном тарифе.

«И на плацкартный, и на купейный сегмент мы предлагаем давать скидки в течение года», — цитирует Белозерова пресс-служба правительства.

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Для обеспечения льготных перевозок РЖД в 2018 году закупить около 700 вагонов. В 2017 году компания уже приобрела более 400 вагонов. Речь идет о новом составе, который позволит улучшить качество перевозок, пояснил глава компании.

Председатель правительства напомнил, что инициатором льготной программы для школьников ранее выступила сама РЖД. Школьникам необходимы льготы, чтобы отдохнуть вместе с родными в период каникул. Потребность в таких льготах остается высокой, особенно у многодетных семей, добавил Медведев.

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