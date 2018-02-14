Москва, 14 февраля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В Москве увеличивается территория, на которой становится доступным бесплатный Wi-Fi. Теперь интернет стал доступен для всех желающих за пределами Садового кольца, сообщается на портале мэра Москвы.

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Так, бесплатный Wi-Fi стал доступен на Калужской площади и возле станций метро «Новослободская», «Курская», «Автозаводская», «Фрунзенская» и «Улица 1905 года».

Кроме того, еще на 25 улицах в центре Москвы покрытие беспроводным интернетом усилили, добавив дополнительные точки доступа.

В общей сложности установлено 324 хот-спота. До конца года к ним планируют добавить еще 578 точек раздачи Wi-Fi.

Скорость доступа в сети интернет позволяет вести переписку в мессенджерах, проверять почту и отвечать на письма, смотреть онлайн видеоролики и слушать музыку.

В департаменте информационных технологий города Москвы заявили, что распространение бесплатного Wi-Fi продолжится в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК).

Точки доступа установят на наиболее оживленных улицах, площадях и зонах рядом со станциями метро.

Планируется, что к концу 2018 года общее число хот-спотов будет увеличено с 2500 до 3100.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в течение 2018 года навигационные стелы, которые расположены на территории столицы, обеспечат гражданам беспроводной доступ в интернет. К бесплатному Wi-Fi подключат 467 навигационных стел.

Напомним, в Москве бесплатный Wi-Fi есть на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров.

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