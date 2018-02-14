Чита, 14 февраля, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Родители будущих первоклассников Забайкалья придают чересчур сильное значение выбору школы. Именно этим обстоятельством министр образования Забайкальского края Андрей Томских объясняет ажиотаж и очереди в некоторые школы Читы, которые якобы считаются «престижными».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

"Лучшая школа — та, которая находится рядом», — цитирует слова чиновника zab.ru.

Андрей Томских привёл в пример себя и других чиновников Забайкалья:

«Не хочу хвалиться, но скажу, что я окончил 22-ю школу. Кроме меня её окончили министр территориального развития Виктор Паздников, депутат Заксобрания Роман Щербаков, первый заместитель руководителя администрации Читы Максим Курьянов и так далее. Это школа, находящаяся в жилом массиве Читы. Сергей Новиченко — министр экономического развития Забайкальского края — учился в Шилке. Обратите внимание: никто не учился в элитных школах. Наверное, всё-таки не только место обучения красит, но и человек красит то место, где учится».

Слова министра можно было бы считать убедительными, если бы не одно «но». Маловероятно, что в ученические годы Андрея Томских и его коллег были такие же проблемы с учительскими кадрами, как сейчас, в ходе школьной реформы.

«В большинстве сельских школ Забайкалья не хватает преподавателей. А больше половины учителей пенсионного возраста. Зачастую сельскому педагогу приходится вести и физику, и химию, и даже литературу. Павел Волков преподаёт сразу шесть предметов — физику, математику, историю, черчение, технологию и музыку. Основная специализация Павла Юрьевича — физика и математика. Чтобы занятия по другим предметам тоже были интересными и продуктивными, он самостоятельно осваивает всё то, чему его не учили в вузе», — говорится в видеосюжете, показанном «Общественным телевидением России» менее года назад.

Скорее всего, подобное лукавство породило также неверие в должную работу сайта образовательных услуг Забайкалья, через который граждане, имея под рукой компьютер или мобильное устройство связи, могут зарегистрировать ребенка в первый класс, а не дежурить у школ. Аналогичная ситуация наблюдалась в крае и в 2017 году.

«Я говорил, что такое поведение родителей во время записи детей в первый класс в корне неправильно. В крае созданы все условия для свободной регистрации без дежурств и очередей», — подчеркивает Андрей Томских. Ещё бы об условиях для педагогов позаботились.

Напомним, запись в первые классы стартовала ночью 1 февраля. Но, к примеру, в Екатеринбурге портал госуслуг не выдержал потока желающих подать заявление и обвалился. Кроме того, часть родителей с вечера 31 января тоже занимала очереди возле образовательных учреждений.