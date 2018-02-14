Париж, 14 февраля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. О готовности атаковать базы Сирии в случае появления доказательств использования химического оружия сирийскими правительственными войсками заявил 14 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Если мы увидим доказательства применения химического оружия, запрещённого соглашениями, мы ударим по местам, где оно производится, откуда оно приходит», — сказал Макрон.

Он добавил, что в настоящее время Франция не обладает доказательствами использования химоружия в Сирии против мирного населения. При этом, по словам Макрона, Франция и США придерживаются одинакового представления о «красной линии» и находятся в постоянном контакте.

Макрон выразил уверенность, что никакое политическое решение в отношении Сирии не сработает, если такое решение будет вырабатываться только Турцией, Россией и Ираном без участия ведущих западных стран.

Читайте также: Макрон предостерег Турцию от вторжения в Сирию

Напомним, 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Москва принимает активное участие в урегулировании ситуации в Сирии, чего нельзя сказать о Вашингтоне. При этом помощь со стороны США, по мнению представителя российского президента, находится в дефиците.