Москва, 14 февраля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Планы украинских авиаконструкторов по превращению советских фронтовых истребителей МиГ-29 в штурмовики небезопасны для дальнейшего использования боевых машин. Об этом сообщили в Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ».

SolsticeMiGsmall МиГ-21

В ответ на просочившиеся в украинскую прессу сведения о возможном скором начале такой «модернизации» истребителей российские авиастроители отметили всю опасность этой затеи на имеющихся у Украины ремонтных мощностях.

«Продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20−40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов, так как устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин», — заявили в пресс-службе РСК «МиГ».

В корпорации также отметили, что страны, «пережившие» модернизацию боевых самолётов на предприятиях, подконтрольных Киеву, как правило, впоследствии обращаются к непосредственному производителю машин.

«Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик», — иронично отметили в корпорации.

Напомним, в феврале 2018 года в публичное поле выплеснулся скандал с «отремонтированными» на Украине хорватскими МиГ-21. Хорватия заявила, что вернет Киеву четыре боевые машины, которые после обслуживания должны были прослужить до 2023 года, однако в 2016 году военные лётчики Хорватии признали истребители непригодными к полетам.

Утечка масла, неисправность топливных баков, отказ бортовых навигационных систем — с такими неприятными неожиданностями столкнулись хорватские летчики, управлявшие отремонтированными Киевом МиГ-21.

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В ходе расследования выяснилось, что пять МиГ-21 были списаны ВВС Болгарии, оповестившими НАТО об уничтожении старых самолетов. Каким-то таинственным образом эти самолёты попали на Украину. «Укрспецэкспорт» приобрел их на запчасти, номера на истребителях перебили, самолеты перекрасили и, выдав за «глубоко модернизированную технику», продали Загребу.

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