Киев, 14 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины возможно. Но единственный путь к этому — силовой. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил депутат украинской Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил Береза.

По его словам, плюсы от Минских соглашений есть. Они дали возможность Украине не только привести в порядок военное строительство и реорганизовать собственные вооруженные силы, но и укрепили украинскую армию.

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Аксенов: Крым никогда больше не войдет в состав Украины

ВСУ стали «одной из сильнейших армий Европы», и теперь их потенциала достаточно для наступления на полуостров, а «время России заканчивается».

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму и Севастополе были проведены референдумы о самоопределении. Подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и возвращение в Россию.

Однако на Украине не смирились с потерей Крыма и не признают результатов референдума. Киев до сих пор считает, что Крым должен находиться в составе Украины. В сентябре 2017 года президент РФ Пётр Порошенко заявлял, что Киев планирует «вернуть» Крым в 2018 году. При этом тогда глава государства отмечал, что целью Украины является мирное воссоединение с Крымом и Донбассом.

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Украинский депутат сообщил «рецепт» возвращения Крыма

Однако заявления о силовом сценарии возвращения Крыма звучали гораздо чаще. Так, ещё в феврале 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что Украина готовится к силовому возврату полуострова. Для этого, по его словам, нужно создать новую Национальную гвардию и новую полицию.

«Мы должны все это воссоздать, и тогда, при наличии нашей воли, Крым будет с нами», — заявлял тогда Аваков.

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В ноябре 2017 года свой «рецепт» возврата Крыма предложил депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. По его словам, Крым может быть возвращен в состав Украины в результате действий по ослаблению России и последующего нападения на неё. Он пояснил, что результатом этих действий должен стать «мир за столом переговоров», выгодный украинской стороне.

Добавим, что Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и российская сторона ни с кем не будет его обсуждать. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров на Украину не вернется никогда.