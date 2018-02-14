Рада назвала единственно возможный вариант возвращения Крыма Украиной
Киев, 14 февраля, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины возможно. Но единственный путь к этому — силовой. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил депутат украинской Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.
«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил Береза.
По его словам, плюсы от Минских соглашений есть. Они дали возможность Украине не только привести в порядок военное строительство и реорганизовать собственные вооруженные силы, но и укрепили украинскую армию.
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Аксенов: Крым никогда больше не войдет в состав Украины
ВСУ стали «одной из сильнейших армий Европы», и теперь их потенциала достаточно для наступления на полуостров, а «время России заканчивается».
Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года в Крыму и Севастополе были проведены референдумы о самоопределении. Подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и возвращение в Россию.
Однако на Украине не смирились с потерей Крыма и не признают результатов референдума. Киев до сих пор считает, что Крым должен находиться в составе Украины. В сентябре 2017 года президент РФ Пётр Порошенко заявлял, что Киев планирует «вернуть» Крым в 2018 году. При этом тогда глава государства отмечал, что целью Украины является мирное воссоединение с Крымом и Донбассом.
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Украинский депутат сообщил «рецепт» возвращения Крыма
Однако заявления о силовом сценарии возвращения Крыма звучали гораздо чаще. Так, ещё в феврале 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил о том, что Украина готовится к силовому возврату полуострова. Для этого, по его словам, нужно создать новую Национальную гвардию и новую полицию.
«Мы должны все это воссоздать, и тогда, при наличии нашей воли, Крым будет с нами», — заявлял тогда Аваков.
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В ноябре 2017 года свой «рецепт» возврата Крыма предложил депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. По его словам, Крым может быть возвращен в состав Украины в результате действий по ослаблению России и последующего нападения на неё. Он пояснил, что результатом этих действий должен стать «мир за столом переговоров», выгодный украинской стороне.
Добавим, что Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что вопрос о статусе Крыма закрыт, и российская сторона ни с кем не будет его обсуждать. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что полуостров на Украину не вернется никогда.