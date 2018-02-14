Вашингтон, 14 февраля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Во время атаки международной коалиции, возглавляемой США, в Сирийской Арабской Республике погибли от 100 до 200 наемников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Гвоздики

Инцидент произошел 7 февраля в сирийской «нефтяной» провинции Дейр-эз-Зор.

По информации источников агентства, всего погибли около 200 человек, сражающихся «на стороне президента Сирии Башара Асада», большинство из них — «наемники из России». При этом отмечается, что в результате удара коалиции также пострадали порядка 300 человек.

Издание отмечает, что «столкновение» в провинции Дейр-эз-Зор является самым крупным между бывшими противниками со времен холодной войны.

Представители министерства обороны США считают, что вероятность прямого конфликта между американскими и российскими силами в Сирии абсолютно исключена, так как авиаудары коалиции 7 февраля были ответом на атаку «проасадовских сил» на базу «Сирийских демократических сил» (SDF) под поселком Хишам на восточном берегу Евфрата под Дейр-эз-Зором.

По данным Пентагона, атака на базу оппозиции была отбита авиаударами и артиллерийским огнем. При этом в военном ведомстве подчеркивают, что представители международной коалиции «были на связи с российскими представителями до, во время и после успешно отраженной атаки».

Напомним, ранее группа Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованиями фактов различных военных кампаний, опубликовала данные о погибших гражданах России в Сирии.

По данным группы, в Сирии в результате авиаудара коалиции США погибли четверо граждан страны.

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