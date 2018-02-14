В Киеве ждут смены власти в России, США согласны на «тупик»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Отчёт по миротворцам: на Украине настаивают на присутствии миротворцев из НАТО;
- Перекрыть доступ: украинские солдаты минируют границу ЛНР с Россией;
- «Внутренний вопрос»: США не против нахождения в «Североамериканском тупике»;
- «Головная боль» для перевозчика: самолеты Ан-148 с самого начала были ненадёжными;
- Избыток профессионалов: «в тени» работают почти 25 млн жителей России.